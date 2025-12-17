Llevan a las escuelas prevención de violencia

Los elementos de la Guardia Estatal de Género refuerzan cultura de prevención de la violencia en primarias de Reynosa.

Previo al periodo vacacional de invierno, el personal de la Guardia Estatal de Género continúa llevando a planteles educativos de la entidad diferentes sesiones informativas para reforzar la prevención de la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social.

En esta localidad, los uniformados visitaron las escuelas primarias Mariano Matamoros, General Vicente Guerrero y Niños Héroes de Chapultepec, situadas en el primer cuadro de la ciudad, donde presentaron los temas como las funciones de la Guardia Estatal de Género, ciberbullying, acoso escolar y los números de emergencia: 911 y 089.

En estos cuatro planteles educativos se vieron beneficiados catorce docentes y casi cuatrocientos estudiantes de dichos sectores, quienes interactuaron durante las dinámicas, por lo que se percibió que ya cuentan con mayores herramientas para prevenir y atender estos casos en la comunidad escolar.



