Participan en taller de prevención contra delitos

Más de seiscientos estudiantes y personal docente recibieron un taller de prevención contra el delito de secuestro y extorsión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), dio continuidad a la Campaña Permanente de "Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión", en el marco de la "Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa".

Personal de la UECS acudió a la Escuela Primaria México, turnos matutino y vespertino, ubicada en la Colonia Benito Juárez, de este municipio, donde se llevaron a cabo actividades de prevención del delito, con el objetivo de promover la cultura de la seguridad y salvaguardar la integridad física y mental de la comunidad escolar.

En esta jornada participaron 619 alumnos y 25 docentes, quienes recibieron material impreso con información preventiva, orientado a fortalecer la cultura de la denuncia y la prevención del delito.

Con estas acciones, las autoridades reafirman su compromiso con la prevención del delito y la cultura de la denuncia, así como la protección de la niñez y la proximidad con la sociedad, contribuyendo a la construcción de entornos escolares más seguros.







