Detienen policías estatales a presunto narcomenudista

Un presunto narcomenudista fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público al ser detenido por los uniformados estatales.

La detención se realizó a eso del mediodía por los elementos de la Guardia Estatal comisionados al Municipio a la área de Proximidad, que indicaron que realizaban recorridos de vigilancia por el boulevard Luis Echeverría del primer cuadro de la ciudad.

Al estar realizando las acciones de prevención y vigilancia, se percataron del hombre ahora detenido, quien al observar las patrullas actuó de manera evasiva y emprendió una huida corriendo, por lo que se inició una persecución en el sector, logrando someterlo y detenerlo cuadras adelante.

Tras realizar la detención, se le encontró al hombre una bolsa en la cual portaba diversas dosis en bolsas de plástico que contenían drogas, por lo que se realizó el aseguramiento y decomiso de los estupefacientes.

El hombre detenido y los indicios decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continuaran con las investigaciones correspondientes por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.



