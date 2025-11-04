Grave, tras quedar prensado en auto

Grave, tras quedar prensado en autoUn joven automovilista resultó con lesiones de gravedad al quedar prensado en el interior del vehículo al proyectarse contra un poste de concreto
Un joven automovilista resultó con lesiones de gravedad al quedar prensado en el interior del vehículo al proyectarse contra un poste de concreto.
El accidente se reporto a los cuerpos de emergencia y autoridades alrededor de las 06:00 horas en el boulevard Miguel Hidalgo, a un costado del Hotel Alta Vista, como referencia a unos metros de los semáforos ubicados frente a la colonia La Cima.
Al sitio arribaron personal de rescate urbano y del heroico cuerpo de bomberos, que se percataron de que el conductor se encontraba prensado entre los fierros retorcidos de la cabina del lado del conductor y el poste de concreto.
Los elementos de rescate urbano, con apoyo de las herramientas hidráulicas, realizaron maniobras para lograr rescatar y extraer al conductor lesionado, quien fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por los paramédicos de Protección Civil debido a que presentaba lesiones de gravedad que ponían en riesgo la vida.
Las autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance, determinando que el vehículo se desplazaba de poniente a oriente por el boulevard Miguel Hidalgo cuando perdió el control y terminó su trayectoria proyectándose contra el poste de concreto.
Tras el encontronazo del vehículo contra el poste de concreto, el conductor quedó prensado.