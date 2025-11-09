Sentencian a dos por portación de armas

Un juez federal fijó la sentencia de catorce años de prisión contra dos imputados por delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Jesús "T" y Jorge "P", por su responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego con agravante, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Jesús "T" y Jorge "P" fueron sentenciados a 14 años de prisión.

Con base en trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Guardia Estatal, estas personas fueron detenidas en el Ejido Santa Inés, en Reynosa, donde les aseguraron un vehículo, cinco armas largas, 50 cargadores, 976 cartuchos útiles y seis chalecos tácticos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas contundentes para obtener del juez sentencia condenatoria en su contra, imponiéndoles una pena de 14 años y dos meses de prisión por los delitos mencionados.