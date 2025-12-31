Colisiona por no hacer alto

El no respetar un señalamiento de alto fue la causa de un accidente vehicular que dejó cuantiosos daños materiales.

El accidente fue a eso del mediodía en la intersección vial de la calle Elías Piña con Prolongación Londres de la colonia La Cañada, donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los dos automovilistas involucrados que resultaron con golpes leves tras el encontronazo.

Las autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de un carro Nissan Sentra que expresaba que transitaba de sur a norte por la calle Elías Piña cuando la camioneta salió de la entrecalle sin hacer alto, impactándola en el lado del copiloto.

El automovilista de la camioneta aceptó la responsabilidad del accidente, resaltando que circulaba de oriente a poniente por la calle Prolongación Londres cuando, al intentar tomar la calle Elías Piña, no observó al carro y ni alto, por lo que se haría cargo de los daños materiales por su descuido.



