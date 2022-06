Policías le cortan ´viaje´: se drogaba en plena calle

Los policías que lo detuvieron señalaron que al realizar el rondín de seguridad y vigilancia por esa área se toparon con el joven, el cual al sentir su presencia trató de correr.

De inmediato le marcaron el alto y el envase de plástico que traía en sus manos no era de refresco, si no de resisto, pues se andaba drogando con eso. También al realizarle una revisión entre sus ropas le encontraron una bolsa de plástico, con marihuana para su consumo.

El hombre fue detenido y trasladado tras las rejas, donde quedó a disposición del juez calificador.

DETIENEN A ´CAÍN´

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre acusado por su hermano de haberlo insultado y quererlo agredir.

La detención se registró a las 22:00 horas del domingo, en la calle José María Arteaga de la colonia Benito Juarez.

El acusado, de ocupación obrero de maquiladora, fue identificado como Aldo Valadez de 33 años.

La queja en su contra la presentó su hermano de nombre Alfredo de 32 años.

El afectado señaló que llegó a su casa y que su hermano lo empezó a insultar sin motivo aparente.

Durante la discusión comentó que lo trató de agredir y hasta lo corrió de la casa.

En un descuido que su hermano se dio llamó a la Policía Estatal para pedirles que se llevaran a su hermano.

Los agentes arribaron a su domicilio para detener al hombre, quien terminó tras las rejas.

El acusado señaló que se enojó con su hermano porque este le reclamó que andaba tomando.

"Si él no me compra la cerveza para que me reclama si yo trabajo para darme mis lujos", dijo el hombre.

Por discutir con su hermano Aldo Valadez, de 33, terminó tras las rejas.