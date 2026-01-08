Policías atrapan a asaltante de tienda; intentaba escapar

Los uniformados detuvieron a un hombre cuando intentaba huir después de haber cometido un asalto a tienda de conveniencia. Los hechos se registraron en horas de la noche en una tienda de conveniencia ubicada en el bulevar Morelos con Venustiano Carranza de la colonia Anzaldúas, donde los elementos de la Guardia Estatal acudieron para atender el reporte por robo.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con los empleados afectados, que indicaron que acababa de salir huyendo un asaltante que era hombre de complexión delgada, tez morena y que portaba una mochila con muchos colores, quien con amenazas los obligó a sustraer dinero en efectivo, mercancía y una tableta electrónica.

Por lo que realizaron un despliegue e inspección por el sector, detectaron a un hombre con las características que actuó de manera evasiva al ver la presencia de la patrulla al marcarle el alto y, al realizar la revisión, se le encontró en su poder el monto exacto reportado, que ascendía a mil 118 pesos, cinco cajetillas de cigarros, cuatro encendedores, una tarjeta y una tableta electrónica.

Los uniformados procedieron con la detención, poniendo a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas al hombre detenido y los indicios asegurados para que las autoridades correspondientes continúen con las investigaciones.



