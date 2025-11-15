Tránsitos se vestirán de verde con blanco

Ahora los policías viales, conocidos como agentes de tránsito, se vestirán de verde con blanco, siendo los colores del nuevo uniforme.

La tarde de ayer se llevó a cabo el evento de entrega de uniformes y equipos tácticos a los uniformados de policía vial y guardia estatal de proximidad, esto en la delegación de seguridad pública municipal.

¿Qué ocurrió?

La entrega de la nueva vestimenta de los oficiales estuvo a cargo de la primera autoridad municipal, que estuvo acompañada del coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública, de la directora de Tránsito y Vialidad y del mando de la Guardia Estatal de Proximidad.

El nuevo uniforme de la policía vial, más conocidos como tránsito, dio un giro inesperado en los colores a los tradicionales porque ahora resalta el color verde con blanco; por su parte, los elementos de la guardia estatal de proximidad recibieron equipo táctico en los colores tradicionales en negro de la corporación estatal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La autoridad municipal destacó la importancia de este cambio en la imagen de los agentes, buscando una mayor identificación y cercanía con la comunidad. Este nuevo uniforme es parte de un esfuerzo por modernizar y mejorar la percepción de la policía vial en la región.

¿Qué implicaciones tiene este cambio?