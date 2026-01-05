Limpiaparabrisas es puesto tras las rejas por ebrio y agresivo

Los uniformados estatales remitieron a las celdas a un ebrio limpiaparabrisas que se encontraba molestando personas en un establecimiento.

La detención se registró alrededor de las 17:30 horas en la calle Doctor Rodríguez con Porfirio Díaz del fraccionamiento Reynosa, como referencia en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, por los uniformados estatales, derivado de un reporte de auxilio.

Acciones de la autoridad en Reynosa

Los elementos policiacos indicaron que fueron informados del C5 de una situación de molestia en el lugar, por lo que se entrevistaron con los empleados del establecimiento, quienes indicaron que el ahora detenido se encontraba en estado de ebriedad, que había ingresado a la tienda en repetidas ocasiones molestándolos e intentó agredirlos a ellos y a los clientes, por lo que solicitaban fuera retirado del lugar.

Detalles de la detención del limpiaparabrisas

Resaltaron que intentaron dialogar con el ebrio sujeto, quien reaccionó de manera agresiva contra los uniformados, por lo que procedieron con la detención de la persona identificada como Jesús Alberto, de 39 años de edad, quien quedó arrestado y a disposición del juez calificador por una falta administrativa.