Catean un domicilio y aseguran auto robado

Los Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una Orden de Cateo por el delito de Alteración o modificación de datos de identificación de vehículo, con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial se realizó en una vivienda situada en el Fraccionamiento Valle Soleado, donde los agentes observaron y aseguraron placa de circulación del Estado de Tamaulipas, la cual, al ser consultada en el Registro Público Vehicular (REPUVE), arrojó pertenecer a otro y no con el automóvil localizado, siendo este un vehículo Nissan color blanco, el cual, al ser verificado mediante su serie, registró reporte de robo.

Acciones de la autoridad en Valle Soleado

El inmueble y los indicios fueron asegurados conforme a derecho por el personal de servicios periciales que realizó la recopilación y embalados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.

Detalles del operativo con Ejército y Guardia Nacional

Con acciones como esta, las autoridades judiciales reafirman su compromiso de combatir la comisión de delitos, esclarecer hechos en perjuicio de la sociedad y trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad para garantizar la paz y la justicia en favor de las familias tamaulipecas.