Peregrina por su vida

Sin que hasta el momento se haya dado a conocer el lugar donde fuera herido el hombre de 41 años y de quien tampoco fue revelada su identidad debido a la secrecía de las investigaciones las autoridades señalaron que tras las entrevistas ya se tenia la identidad del presunto responsable.

También se dio conocer que primero había sido llevado a la clínica Lancet donde debido a la falta de un cirujano no fue atendido por lo que fue trasladado a la clínica del IMSS donde finalmente fue declarado sin vida.

Pese a que los familiares no señalaron cuanto tiempo esperaron en la clínica particular y donde fue herido, las autoridades no descartan que existan algunas responsabilidades por la tardanza en el auxilio.

Agentes Investigadores en compañía de peritos se trasladaron hasta el nosocomio para tomar conocimiento así como para realizar algunas diligencias para ordenar el levantamiento del cuerpo.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones para realizarle la necropsia y conocer las causas exactas de su deceso ya que de manera extraoficial se dio conocer que había llegado sin signos vitales a la clínica del IMSS.