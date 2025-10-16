Liberan a dos personas secuestradas en Reynosa

Los elementos de la Guardia Estatal lograron la liberación de dos ciudadanos que se encontraban privados de la libertad y la detención de un presunto delincuente.

El fuerte despliegue policiaco por los uniformados de la Guardia Estatal se dio en horas de la noche tras atender una denuncia anónima por la privación de la libertad de personas.

El reporte señalaba que en un vehículo de color gris oscuro compacto se había escuchado al menos a una persona que solicitaba auxilio por la carretera Río Bravo-Reynosa, la cual ingresó a un motel de la colonia López Portillo; derivado de esto, las autoridades se movilizaron.

Al localizar el motel, ingresaron al inmueble, localizando el vehículo y con ellos a dos personas que se encontraban amarradas de pies y manos, por lo que realizaron la liberación de las víctimas, que fueron resguardadas y trasladadas a un nosocomio, resaltando que las personas contaban con un reporte interpuesto por los familiares, en el cual señalaron que recibieron llamadas solicitándoles dinero a cambio de la liberación.

Derivado del despliegue de los uniformados, indicaron que en el lugar se detuvo al presunto responsable y se aseguró la unidad motriz; el cual fue puestos a disposición del Ministerio Público en turno para que continúe con las investigaciones correspondientes.



