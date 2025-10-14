Muere una persona en accidente en Reynosa durante presunta persecución

Una presunta persecución entre autoridades y presuntos delincuentes terminó en un accidente vehicular, volcadura, con saldo de una persona sin vida; los hechos sucedieron en el fraccionamiento San Francisco de Reynosa.

Los hechos se registraron este martes en la Avenida San Martín del Fraccionamiento San Francisco al sur de Reynosa, derivado de una accidente vehicular ocasionado por una posible persecución entre elementos policiales y presuntos delincuentes.

Tras el hecho vial, una persona perdió la vida. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y elementos de la Guardia Estatal acudieron para las investigaciones y el acordonamiento del sector.