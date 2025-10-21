Termina en accidente persecución policiaca

Una persecución entre elementos de la Guardia Estatal y una unidad motriz que hizo caso omiso a las autoridades terminó en un accidente vehicular en donde al menos cuatro personas resultaron lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en el cruce vial del bulevar Miguel Alemán, entre bulevar Inglaterra y Beethoven, este entre las colonias La Cañada y Narciso Mendoza, en donde terminaron involucradas tres unidades motrices en el encontronazo.

La presunta persecución se inició en el Bulevar Miguel alemán, en donde elementos de la Guardia Estatal atendieron una presunta situación de riesgo, la cual se extendió hasta dicho cruce vial.

Derivado de esta persecución que incluyó en el accidente a llevar un paramédico de profesión civil que auxilió y trasladó al menos a tres personas a un nosocomio, las cuales resultaron lesionadas, y asimismo se señalaba a un posible elemento de la guardia estatal lesionado, por lo cual hasta el momento no han confirmado dichas versiones.

Y de la misma manera se registró un despliegue policiaco por los elementos de la Guardia Estatal en el sector derivado de esta situación de riesgo y, de manera extraoficial, se determinaba la posible detención de al menos dos personas, las cuales hasta el cierre de esta edición no han sido confirmadas por autoridades correspondientes.







