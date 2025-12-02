Caen 5 hombres tras persecución en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal lograron la detención de cinco hombres y el aseguramiento de equipo de radiofrecuencia y cartuchos hábiles tras una persecución en Reynosa.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en el boulevard Rodolfo Garza Cantú, o mejor conocido como Río Purificación, donde los elementos de la Guardia Estatal que realizaban recorridos de vigilancia fueron informados por el C5 de una camioneta de color blanco en la cual viajaban presuntos hombres armados.

Detalles de la persecución y detención

Por tal motivo, los uniformados estatales implementaron un despliegue policiaco por el sector, detectando la unidad motriz Jeep Cherokee, a la cual se le marcó el alto, pero el conductor hizo caso omiso, iniciándose una persecución.

La persecución concluyó en el cruce vial de dicho boulevard con calle 5 de Febrero de la colonia La Presa, donde fue interceptada la unidad motriz y se realizó la detención de cinco hombres, quienes viajaban en ella e intentaron darse a la fuga.

Acciones de la Guardia Estatal en Reynosa

Al realizar una inspección en el interior de la unidad motriz, se aseguró quince cartuchos hábiles para arma larga, tres aparatos móviles utilizados como radiofrecuencia, dos aparatos móviles, veinte objetos prohibidos de los conocidos como ponchallantas y la camioneta Jeep Cherokee.

Indicios asegurados durante la operación

Los cinco hombres detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas para que continuara con las indagatorias de los hechos.