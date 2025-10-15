Muere en persecución

Una persecución y situación de riesgo entre elementos de la Guardia Estatal y presuntos delincuentes terminó en volcadura con persona sin vida luego de impactarse contra otra unidad motriz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas en la carretera San Fernando-Reynosa, donde elementos de la Guardia Estatal realizaron un despliegue policiaco por sectores aledaños tras el reporte de situación de riesgo y persecuciones tras una agresión a los uniformados.

La persecución concluyó en la avenida San Martín del fraccionamiento San Francisco, en donde la presunta camioneta Jeep de color de reciente modelo involucrada en la situación de riesgo terminó volcada a un costado de la cinta asfáltica y a unos metros quedó el cadáver de un hombre que viajaba en ella.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el reporte de auxilio de los uniformados que informaron de personas lesionadas tras el percance; los tripulantes de la camioneta afectada resultaron con algunos golpes, por lo que fueron trasladados a un nosocomio para una valoración médica.

Y al mismo tiempo, los socorristas determinaron que el masculino que viajaba en la camioneta Jeep ya no contaba con signos vitales, por lo que los elementos policiacos realizaron el acordonamiento del lugar.

El personal de servicios periciales realizó las diligencias correspondientes del hombre sin vida.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron a tomar conocimiento de los hechos de la persecución, donde los elementos de la Guardia Estatal indicaron que se encontraban realizando recorridos de vigilancia por el sector cuando la camioneta Jeep de color negro era tripulada por sujetos sospechosos.

La cual, al observar la presencia de las patrullas, actuó de manera evasiva y emprendió la huida a exceso de velocidad, por lo que se inició la persecución, pero la camioneta, al circular en sentido contrario y a exceso de velocidad, impactó a otro vehículo y terminó volcándose.

Los peritos criminólogos realizaron las diligencias correspondientes en la escena de percance; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.



