Carambola sobre la Hidalgo, un lesionado

El exceso de velocidad y un descuido al conducir fueron las causas de un accidente vehicular, en el cual se vio involucrada una patrulla de tránsito y vialidad.

El accidente sucedió en el bulevar Miguel Hidalgo con avenida "Mil Cumbres", esto debajo del puente elevado conocido como de "La Paz".

En el percance se vieron involucradas tres unidades motrices, entre ellas una patrulla de tránsito y dos carros, un Chevrolet Aveo y un Ford Fusión, siendo este el responsable.

Cuerpos de emergencia brindaron atención médica en el lugar a una conductora del carro Aveo que se quejaba diversos malestares tras el impacto.

El automovilista del carro Fusión aceptó la responsabilidad argumentando que tuvo un descuido al conducir, por lo que no observó cuando la patrulla se detuvo al tener la luz roja del semáforo.