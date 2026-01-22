Participantes en colisión llegan a acuerdo

Dos automovilistas que se vieron involucrados en un accidente vehicular llegaron a un acuerdo entre ellos para la reparación de los daños materiales.

El percance se dio alrededor de las 17:30 horas en el cruce vial de la carretera Ribereña con calle Josefina Menchaca de la colonia Ribereña, donde se encontraban una camioneta Chevrolet Trevese y un carro Volkswagen Jetta que participaron en la colisión que solo dejo daños materiales.

Los automovilistas involucrados dialogaron entre ellos, por lo que llegaron a un acuerdo verbal para la reparación de los daños materiales, siendo responsable la camioneta Chevrolet Traverse, que aceptó hacerse cargo de los gastos de reparación.

El conductor del carro Jetta expresaba que circulaba de sur a norte por la calle Josefina Menchaca, ya que tenía la luz verde a su favor, por lo que al avanzar fue impactado por la camioneta Chevrolet Traverse que se desplazaba de oriente a poniente por la carretera Ribereña y no realizó el alto al tener la luz roja del señalamiento.



