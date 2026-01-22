Intentaba seguir la parranda sin gastar

Un ciudadano terminó en la delegación al intentar continuar con la parranda, pero sin gastar; esto porque tomó unas cervezas y salió sin pagar de una tienda.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que atendieron un reporte del C5 minutos antes de las 22:00 horas que les indicaba un presunto robo en una tienda de conveniencia ubicada en la calle Herón Ramírez con Tiburcio Garza Zamora de la colonia Rodríguez.

Al presentarse en el establecimiento, se entrevistaron con un empleado, quien les indicó que ingresó un sujeto en estado de ebriedad, el cual tomó unas latas de cervezas, pero al no completar el pago total del producto, tuvo una diferencia con el cliente, pero se salió sin pagar.

Cabe resaltar que el afecto le mostró una imagen de la cámara de seguridad del presunto ladrón a los uniformados, por lo que al realizar el recorrido de vigilancia por el sector, detectaron al sujeto a una cuadra del establecimiento, por lo que realizaron una inspección, encontrándole las latas de cerveza, realizándose la detención.

El hombre infractor se identificó como Gonzalo G., de 46 años de edad, quien terminó en la delegación de seguridad pública a disposición de juez calificador en turno por una falta administrativa debido a que la parte afectada no quiso proceder legalmente contra él.



