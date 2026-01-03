Detiene Guardia Estatal a presuntos narcomenudistas

Derivado de un despliegue policíaco por uniformados estatales, lograron la detención de un presunto narcomenudista que fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que se encontraban realizando recorridos de vigilancia y prevención del delito en el fraccionamiento Los Muros cuando detectaron que un carro gris emprendió la huida a exceso de velocidad y realizó acciones evasivas al percatarse de las patrullas.

Acciones de la Guardia Estatal en Los Muros

Por tal motivo realizaron un despliegue policiaco y seguimiento por el sector para detener a la unidad motriz que se localizó en el libramiento Monterrey-Reynosa con avenida Los Encinos frente al supermercado Smart periférico, donde el carro se había involucrado en un accidente por alcance.

Tras la localización del vehículo, se detuvieron, percatándose de que los dos ocupantes del carro intentaron darse a la fuga a pie, por lo que fueron sometidos por los uniformados.

Detalles del operativo y hallazgos

Y al realizar una inspección en el interior del carro encontraron 32 bolsas que contenían un polvo blanco con las características de la cocaína y cinco con una sustancia con apariencia de la droga conocida como "piedra". Asimismo, se encontraron billetes con diferentes denominaciones en pesos mexicanos y dólares.

En el lugar se realizó la detención de las dos personas, quienes, al igual que los indicios encontrados y decomisados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Consecuencias del accidente en el libramiento

Este operativo resalta la acción de las autoridades en la lucha contra el narcomenudeo en la región, evidenciando la importancia de la vigilancia y la prevención del delito en áreas críticas.