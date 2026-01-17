Arrestan a otro presunto narcomenudista

Los elementos estatales detuvieron a otro presunto narcomenudista, que pusieron a disposición del ministerio público.

Las acciones de la detención y decomiso de narcóticos en dosis individuales se realizaron en la colonia Unidad y Progreso, donde los elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de vigilancia por el sector cuando se percataron de que un ciudadano, al observar la presencia de las patrullas, emprendió la huida a pie (echándose a correr).

Acciones de la autoridad en la colonia Unidad y Progreso

Por tal motivo se inició una persecución a pie que terminó en la calle Terran de dicha colonia, en donde se realizó la detención del hombre y, al realizarse una revisión, se le encontró una bolsa plástica de color negro, en la cual se decomisaron drogas diversas.

Las sustancias aseguradas eran 14 bolsitas transparentes, siendo que dos contenían un polvo blanco con características de la cocaína; nueve, piedra cristalina similar a la droga "crack"; y tres con hierba verde y seca parecida a la marihuana. Y 19 cigarrillos de una hierba con características similares a la marihuana.

Detalles del decomiso de drogas en Tamaulipas

El hombre detenido y las drogas decomisadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para que continúen con las investigaciones.