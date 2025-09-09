La Fiscalía asesta otro golpe a narcomenudeo

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúan realizando decomisos y cateos en la localidad con el fin de combatir los delitos contra la salud.

Los Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la colonia Rancho Grande, de este municipio.

Durante la ejecución, se aseguró bolsa plástica transparente con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, recipiente plástico con objetos metálicos conocidos como "poncha llantas", mochila color verde que contenía bolsas plásticas con hierba verde y seca, bolso color verde con bolsas de papel con hierba verde y seca, teléfono celular color negro.