Realizan cateo por el delito de narcomenudeo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que agentes de la Policía Investigadora cumplimentaron una orden de cateo por los delitos de atentados contra la seguridad de la comunidad y narcomenudeo, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN).

El mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control de la Quinta Región Judicial; siendo ejecutado en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de este municipio, en donde los elementos de la policía, investigadores y guardia nacional realizaron el acordonamiento con el protocolo de actuación.

Durante la diligencia, se aseguraron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, así como bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Ambos indicios fueron debidamente embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de procurar justicia y colaborar con las instancias de seguridad para combatir los delitos que atentan contra la tranquilidad y el bienestar de las y los tamaulipecos.