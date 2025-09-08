Ocasiona caos vial al chocar con estructura

El percance ocurrió minutos antes de las 06:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo al subir el puente elevado Broncos, esto frente a la plaza comercial Plaza Real ubicada en la colonia Las Fuentes.

A donde arribaron paramédicos de protección civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al conductor de una camioneta Chevrolet Silverado de reciente modelo que se había proyectado de forma frontal contra la estructura metálica de un señalamiento vial del camellón central.

Los peritos de tránsito y vialidad que tomaron conocimiento del percance determinaron que la unidad motriz de reciente modelo se desplazaba a exceso de velocidad por el carril de la izquierda cuando, por alguna razón hasta el momento desconocida, el conductor perdió el control y se proyectó contra la estructura metálica fija.

Cabe hacer mención de que, debido al fuerte encontronazo de la camioneta contra la estructura metálica de la nomenclatura vehicular, las autoridades de tránsito y de protección civil determinaron que dicho señalamiento debía ser retirado porque podría caer de repente, de manera repentina, por el daño material que presentaba y ocasionar otro accidente, por lo que servicios primarios procedieron con el retiro del señalamiento que ocasionó el cierre vial de los carriles de ambos sentidos del puente bronco, ocasionando un caos vial.



