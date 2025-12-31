Obtiene CEDES primer lugar estatal femenil en box

En el primer torneo de Box Nacional Femenil Penitenciario, el CEDES de Reynosa obtuvo el primer lugar, cerrando el año con esta gran actividad deportiva con el fin de buscar en el deporte una opción para la integración social.

Atendiendo la convocatoria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas participaron en el Primer Concurso Nacional Penitenciario de Combates de Box, en el cual el centro de Reynosa obtuvo el primer lugar en rama femenil.

Los centros participantes seleccionaron a sus dos contendientes en rama varonil y femenil tras realizar las eliminatorias con base en las divisiones de peso; las y los finalistas se enfrentaron en un combate que fue grabado y enviado al comité organizador.

Tras la evaluación, el comité otorgó el primer lugar al video enviado por el CEDES Reynosa, dando la victoria a las dos boxeadoras finalistas de este centro, quienes recibirán un certificado de participación y un premio económico.

Como parte del apoyo brindado por la dirección del centro a sus representantes, se les proporcionó un entrenamiento guiado por un especialista en la disciplina, se colocó un ring y se solicitó el apoyo de personal paramédico de Protección Civil Municipal para brindar la atención correspondiente en caso de emergencias durante el encuentro.

Los combates se realizaron a tres rounds con una duración de dos minutos cada uno por un minuto de descanso, calificando: parada de combate, técnica ofensiva, técnica defensiva, precisión y cantidad de golpes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, reitera su compromiso de coordinación interinstitucional para salvaguardar los derechos de las personas en proceso de alguna sentencia e implementar acciones que permitan consolidar una efectiva reintegración a la sociedad.



