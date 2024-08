Despojan unidad con lujo de violencia en Reynosa

El Mañana Staff.- Una mujer denunció el robo de una camioneta a una cuadra de las oficinas de Seguridad Pública Municipal.

HECHOS

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando a la delegación municipal ingresó una mujer solicitando ayuda y apoyo, informando que a su pareja lo habían despojado de su camioneta GMC Terrain, de reciente modelo, con lujo de violencia en el bulevar Morelos, frente al restaurante La Estrella, como referencia a una cuadra de las instalaciones de Seguridad Pública.

Narró que su pareja tenía a la venta la unidad en redes sociales, por lo que fue contactado por una persona que llegó al domicilio en la calle Tamaulipas de la colonia Rodríguez para ver la camioneta; después salieron, presuntamente, a calarla, pero minutos después recibió la llamada de su pareja que le decía que le acababan de quitar la camioneta a punta de pistola frente a La Estrella, por eso fue a pedir ayuda y desde entonces ya su pareja no le contesta.

La mujer desesperada pedía ayuda en la delegación de Seguridad Pública, pero el personal que se encontraba en ese momento sólo le realizaron el reporte de lo sucedido al número de emergencia 911 o al C5. El personal de Seguridad Pública que orientó a la mujer señalaba que por el momento no se encontraban patrullas en la delegación de la Guardia Estatal y que desconocía si los agentes de Tránsito la podría ayudar.

Comentaban que los directivos de la Seguridad Pública se encuentran de vacaciones, y sólo éstos posiblemente tengan alguna conexión con los uniformados estatales, porque ellos sólo acuden a comer o dejar a disposición a algún detenido por alguna falta administrativa, porque no hay algún guardia en la delegación para atender estos llamados ciudadanos, pero de la misma forma los policías estatales no acuden si no hay un reporte al C5.

Debido a estas respuestas por los servidores públicos de seguridad pública, la mujer se retiró y decidió ella misma ir en búsqueda de su pareja sentimental por los alrededores de dicho sector, ya que sólo logró hacer el reporte al número de emergencia 911.