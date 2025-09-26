No respeta la señal de alto y choca a vehículo

Una conductora provocó un accidente vehicular al no respetar un señalamiento de alto, ocasionando solo daños materiales.

El accidente ocurrió minutos después de las 11:00 horas en el cruce de las calles Tehuantepec con Tuxtla Gutiérrez de la colonia Ampliación Rodríguez, donde se vieron involucradas dos camionetas, una Chevrolet Equinox y una Buick, las cuales quedaron obstaculizando la circulación vial por algunos minutos.

La conductora de la camioneta Equinox expresaba que circulaba de poniente a oriente por la calle Tehuantepec a una velocidad moderada; debido a tener preferencia en la circulación, no realizó el alto cuando, al llegar a dicho cruce, la camioneta no realizó el alto provocado en el percance. Resaltó que intentó frenar, pero no logró evitar el encontronazo.

Por su parte, la automovilista de la Buick argumentó que no observó el señalamiento de alto cuando se desplazaba de norte a sur por la calle Tuxtla Gutiérrez, pero señalaba que la otra camioneta también tenía que hacer alto.

Después de algunos minutos, ambas conductoras llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante la empresa aseguradora, donde la automovilista de la camioneta Buick reconocía su responsabilidad en el percance.



