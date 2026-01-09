Cae auto con familia a canal por Ribereña

Una familia que viajaba en un vehículo resultó ilesa al terminar con su unidad motriz en un canal desanilizador.

¿Cómo ocurrió el accidente en el canal desanilizador?

El percance se registró a las 16:30 horas en el tramo carretero de la Ribereña frente a la refaccionaría AutoZone de la colonia Riveras de Rancho Grande, a donde llegaron brigadistas voluntarios que ayudaron a salir del canal desanilizador a la familia que viajaba en el carro.

La familia que viajaba en el carro Nissan Sentra expresó estar ilesa tras el accidente, ya que utilizaban el cinturón de seguridad, por lo que no era necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, y resaltaron que su vehículo podría ser pérdida total al caer al canal.

Detalles del accidente en la carretera Ribereña

Los peritos de tránsito y vialidad dialogaron con el conductor del vehículo, que expresaba que circulaba de poniente a oriente por el carril de la izquierda de la carretera Ribereña cuando realizó una maniobra para esquivar y evitar chocar contra una van que le invadió el carril, por lo que perdió el control, terminando en el caudal del canal desanilizador.

Acciones de los brigadistas tras el accidente

Los brigadistas voluntarios actuaron rápidamente para ayudar a la familia, asegurando que todos se encontraran en buen estado tras el incidente. La rápida respuesta de los ciudadanos fue fundamental para garantizar la seguridad de los involucrados.



