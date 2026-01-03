Cumplen sueño de niños al ser parte de Tránsito Estatal

Dos niños reynosenses vieron hecho realidad su sueño de Navidad y regalo de Reyes Magos al ser parte de la corporación de Tránsito Estatal.

Durante esta temporada de fiestas decembrinas, los elementos de tránsito estatal cumplieron el sueño de dos niños de esta localidad que mandaron su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos solicitando como regalo poder unirse a las filas de la corporación para ayudar a la ciudadanía.

¿Cómo ocurrió el sueño de los niños reynosenses?

Los uniformados de la Guardia y Tránsito Estatal sorprendieron a los niños Thiago y Matías con una visita inesperada y una convivencia donde los menores de edad recibieron una playera con las insignias impresas de la corporación, siendo su uniforme que los acredita como los nuevos agentes.

Los pequeños Thiago y Matías, con una sonrisa e ilusión vieron el momento, expresaron con alegría que cuando sean grandes puedan cumplir el sueño y ser parte real de la guardia estatal porque admiran el trabajo realizado por los uniformados día con día.

Detalles de la visita de la Guardia y Tránsito Estatal

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas señaló que a través de la proximidad buscan reforzar los lazos de colaboración con la ciudadanía y reconocer el papel de la niñez en la reconstrucción del tejido social.