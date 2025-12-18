Agentes investigadores llevan regalos a niños de la Nopalera

Los agentes de la Policía Investigadora les roban cientos de sonrisas a niños de la colonia Nopalera.

Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas adscritos a las diferentes unidades investigadoras de esta ciudad realizaron un despliegue policiaco con las patrullas recorriendo con sirena y torretas abiertas por algunas calles de la localidad, lo que sorprendió a la ciudadanía.

Pero en esta ocasión, el alta voz tocaba canciones alusivas a la Navidad, como villancicos, y llevaban a Santa Claus y a sus amigos en las unidades oficiales que transportaban cientos de regalos infantiles y bolsitas de dulces que serían regalados por los uniformados a los niños de la colonia Nopalera, esto al oriente de la ciudad.

Esta buena acción por los agentes investigadores es con el fin de poder recibir a cambio una sonrisa de los niños y que la ciudadanía confíe en las autoridades porque están para servir a la ciudadanía. Resaltaron que esta actividad fue iniciativa de ellos y buscarían hacerla año con año, pero en otro sector.

Durante el recorrido se pudo observar cómo los cientos de niños salían de sus casas sorprendidos de la acción, por lo que saludaban a Santa Claus y a los agentes investigadores, y con ello recibían el regalo con una sonrisa de felicidad e ilusión navideña.







