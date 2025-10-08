Boletinan comerciantes a un peligroso asaltante

Un peligroso asaltante tiene en jaque a los negocios del sur oriente del sector, el cual ya suma un largo historial de atracos, y las autoridades sin dar con él.

Comerciantes establecidos boletinaron un peligroso delincuente, quien desde hace algunas semanas tiene en alerta los negocios ubicados en la colonia Benito Juárez y algunos sectores aledaños.

Este asaltante ha cometido al menos un atraco a diario en diversos establecimientos situados en dicho sector en horas de la noche y madrugada, siendo su móvil ingresar a la fuerza, amenazar y someter al empleado para apoderarse del efectivo de las cajas registradoras y mercancía en algunas ocasiones.

Uno de los asaltos se dio en la tienda de conveniencia ubicada en la Plaza de la colonia Benito Juárez, en la cual ingresó alrededor de las 01:00 horas, en la cual causó daños materiales en la puerta principal y, al estar en el interior, sometió al cajero amenazándolo como si portara un arma de fuego y, al tomar el dinero, se dio a la fuga.