Cae presunto narcomenudista

Los uniformados estatales detuvieron y dejaron a disposición del Ministerio Público a un presunto narcomenudista.

Los hechos de la detención se dieron cuando elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de vigilancia por la Zona Centro de la ciudad cuando detectaron al joven, quien al observar la presencia de las patrullas actuó de manera evasiva.

Por tal motivo le marcaron el alto al joven que portaba una mochila de color negro; al realizarle una inspección, se le encontró en la cintura que portaba una réplica de arma de fuego de plástico y en el interior de la mochila la posesión de narcóticos.

Las drogas que se le decomisaron fueron 26 unidades aseguradas; diez contenían un polvo blanco con características de la cocaína; cuatro con piedras similares a la droga "crack"; y doce con una hierba parecida a la marihuana.

El ciudadano detenido y las drogas aseguradas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continúe con la investigación por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudista.



