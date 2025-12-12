Desarticulan red de narcomenudeo

Una línea de investigación por la delegación de esta localidad por el delito de narcomenudeo llevó a cabo una orden de cateo con apoyo de autoridades federales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas resaltó que, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo.

El mandamiento judicial fue autorizado por una jueza de control después de que agentes de la policía investigadora de la delegación de Reynosa realizaran una línea de investigación que los llevó al sitio donde se ejecutó el cateo en un domicilio ubicado en la colonia Solidaridad, de un municipio aledaño.

Durante la diligencia, en la que participaron peritos en Fotografía y Criminalística de Campo, así como elementos de apoyo de ambas instituciones federales, se localizaron y aseguraron diversos indicios relacionados con actividades de narcomenudeo como bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y con ello el inmueble que fue asegurado conforme a derecho y debidamente acordonado, colocándose en el exterior copia de la orden de cateo en cumplimiento de los protocolos legales.

Con estas acciones, las autoridades judiciales refrendan su compromiso de combatir los delitos contra la salud y de trabajar en coordinación con instituciones federales para fortalecer la seguridad, la justicia y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.



