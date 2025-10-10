Decomisan mariguana al catear una vivienda

Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, vertiente de posesión simple, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Campestre, de este municipio, donde las corporaciones de seguridad realizaron un despliegue policiaco en el sector y el acordonamiento del inmueble.

Durante la diligencia se aseguraron diversos indicios, como bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana, dos placas metálicas forradas con cinta canela, equipo de telefonía celular con botón de PTT y artefactos metálicos conocidos como "poncha llantas".

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que continúen con las investigaciones correspondientes del aseguramiento por la orden de cateo.

Con acciones como estas, las autoridades investigadoras reafirman su compromiso de combatir los delitos contra la salud y trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad para garantizar la paz y la justicia en favor de las familias tamaulipecas.







