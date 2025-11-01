Dan golpe al narcomenudeo

Continuando con una línea de investigación por la fiscalía de Reynosa, realizaron un cateo asegurando droga y objetos prohibidos.

Los agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo, asistidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, por el delito de narcomenudeo.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Hacienda Las Brisas.