Policía

Dan golpe al narcomenudeo

Continuando con una línea de investigación por la fiscalía de Reynosa, realizaron un cateo asegurando droga y objetos prohibidos
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 01 / Noviembre / 2025 -
Los agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo, asistidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, por el delito de narcomenudeo.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Hacienda Las Brisas.

