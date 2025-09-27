Múltiple colisión causa caos vehicular

En horas de la mañana de ayer se registró un caos vial de varios kilómetros en la carretera Río Bravo-Reynosa derivado de una carambola entre tres unidades motrices.

El accidente sucedió a eso de las 06:00 horas en el puente elevado de la carretera Río Bravo-Reynosa, ubicado en el tramo del fraccionamiento Reynosa y la colonia Voluntad y Trabajo, como referencia a la altura de la Octava Zona Militar.

En donde peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance en que se vieron involucrados un transporte personal de una maquiladora, un transporte público y una camioneta Ford Explorer de color blanco que ocasionaron el cierre de la circulación vial por el puente elevado.

Debido a la hora y por el cierre para circular por dicho puente elevado, se registró una gran afectación a los automovilistas que buscaban llegar a sus fuentes de trabajo, que derivó en un caos vial por varios kilómetros por la carretera Río Bravo-Reynosa.

Se generaron largas filas en los carriles de circulación de poniente a oriente desde el cuartel militar hasta el entronque con el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura de la colonia López Portillo. Después de casi tres horas, la circulación del puente elevado quedó liberada.



