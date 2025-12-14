Unas de las principales sanciones que cometen los automovilistas al conducir son el exceso de velocidad y el no respetar señalamientos de alto o luz roja de semáforos.

Los agentes de la policía vial (tránsito y vialidad) indicaron que al día aplican alrededor de cincuenta multas a automovilistas y motociclistas por diferentes infracciones al reglamento de tránsito y vialidad, siendo principalmente el exceso de velocidad y no respetar señalamientos viales como alto o luz de semáforo.

La sanción por exceso de velocidad varía debido al exceso de kilómetros en que se desplazaba, que va de los $2,825 pesos, el más alto, velocidad inmoderada, y $1,131 velocidad arriba del límite; por otra parte, el valor de la multa por no respetar los señalamientos de alto es de $1,131 pesos.

El procedimiento para aplicar la sanción: el oficial de tránsito realiza una multa, por lo que el uniformado toma como garantía para realizar el pago en el área de recaudación o cajero, toma un documento vigente del automovilista infractor, como lo puede ser la licencia de conducir, tarjeta de circulación o placas del vehículo.

Pero en caso de no tener ninguno de estos documentos en regla, los oficiales proceden a llevar al conductor infractor a la delegación de tránsito municipal para que realice el pago o, en su defecto, dejar la unidad motriz en garantía.

Por su parte, los peritos de tránsito y vialidad indican que estas dos faltas al reglamento de tránsito por los automovilistas son las dos principales causas que provocan accidente vehicular, por lo que hacen un llamado a los automovilistas a respetar los señalamientos y no exceder los límites de velocidad.