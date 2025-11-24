Una mujer de la tercera edad provocó un aparatoso accidente vehicular al no realizar un alto.

El accidente se registró alrededor de las 09:30 horas en el cruce vial del boulevard Del Maestro con calle José de Escandón de la colonia Módulo Dos Mil, como referencia a unos metros de la capilla de Nuestra Señora de Santa Anita.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja que brindaron valoración médica en el lugar a las dos automovilistas, quienes resultaron con golpes menores debido a que ambos utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del encontronazo.

¿Qué ocurrió?

Los peritos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance entrevistándose con la conductora de un carro Mazda de reciente modelo, quien expresó que se desplazaba de oriente a poniente por el bulevar Del Maestro cuando la camioneta le invadió el carril al intentar cruzar dicho bulevar, por lo que no pudo evitar el encontronazo frontal.

La conductora de la tercera edad de la camioneta Kia argumentaba que transitaba de sur a norte por la calle José de Escandón al intentar tomar un retorno para cruzar el bulevar Del Maestro; al realizar dicha maniobra, el carro circulaba a exceso de velocidad y la impactó, ocasionando que diera un giro tras el encontronazo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, las autoridades de Tránsito y Vialidad determinaron que la responsabilidad del percance era de la camioneta Kia de reciente modelo por no hacer alto al intentar cruzar el boulevard Del Maestro.



