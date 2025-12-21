Camión en reversa embiste a abuelita

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada al ser embestida por un camión de valores que realizaba una acción de reversa.

El incidente se registró minutos después de las 13:00 horas en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en la avenida 20 de Noviembre del Fraccionamiento Reynosa, donde ciudadanos y comerciantes del sector evitaron que el chofer de un camión de valores se retirara después de embestir a una mujer.

Paramédicos de Protección Civil municipal arribaron al lugar del percance atendiendo el llamado de emergencia, donde auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a la mujer de la tercera edad que presentaba posible fractura en el brazo derecho tras ser golpeada por la pesada unidad motriz.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del accidente dialogando con el chofer del camión de valores de la empresa SEPSA, quien declaró que buscaba estacionarse de reversa en el estacionamiento de la tienda de conveniencia, por lo que no observó a la señora de la tercera edad.

Las autoridades viales señalaron que el hecho vial sería turnado a la unidad investigadora en turno de la Fiscalía del Estado debido a las lesiones ocasionadas a la mujer de la tercera edad, siendo el camión de valores como responsable.