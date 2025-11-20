Herida en atropello

Una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una unidad motriz; los hechos fueron turnados a las autoridades investigadoras.

El percance ocurrió en el tramo carretero de la conocida Glorieta de la Juárez en el libramiento de la Calzada Victoria, esto alrededor de las 13:00 horas, donde brigadistas voluntarios realizaron el apoyo de vialidad y cierre de dos carriles para salvaguardar la vida de una mujer que había sido atropellada y se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a la mujer lesionada, quien presentaba posible fractura en la pierna izquierda y se quejaba de golpes internos al ser arrollada por una camioneta que se quedó en el lugar.

La conductora de la camioneta Nissan Murano expresaba que transitaba por la avenida Calzada Victoria en el carril de la izquierda al tener la luz verde del semáforo cuando de manera inesperada se cruzó la mujer, por lo que no pudo evitar arrollarla.

Algunos testigos del percance señalaban que la peatón intentó cruzar el libramiento de la Calzada Victoria de oriente a poniente cuando fue embestida por la camioneta.

Debido a la situación, las autoridades viales determinaron que turnarían el hecho vial a las autoridades investigadoras para determinar la responsabilidad y las acciones jurídicas.