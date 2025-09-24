Hospitalizan a una mujer arrollada en Los Muros

Cuerpos de emergencia trasladaron a un nosocomio a una mujer que resultó lesionada al ser embestida por un vehículo.

El accidente se reportó alrededor de las 08:30 horas en el cruce vial de la avenida Circuito Los Cedros con calle María Inés Guajardo del fraccionamiento Los Muros, como referencia a unas cuadras del conocido tianguis Los Muros, esto mediante algunas llamadas al número de emergencia 911 que solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer que presentaba lesiones de consideración y sobre la cinta asfáltica debido a que fue arrollada por un vehículo que se encontraba en el lugar.

El automovilista del vehículo Chevrolet HHR expresaba que transitaba de poniente a oriente por la calle María Inés Guajardo cuando, al llegar a dicho cruce y por el resplandor del sol, no observó a la mujer que intentó cruzar dicha arteria vial, por lo que reconocía su responsabilidad en el percance.

Cabe resaltar que las autoridades viales no tomaron conocimiento del hecho vial porque familiares de la lesionada y el automovilista llegaron a un acuerdo porque se haría cargo de los gastos médicos al reconocer la responsabilidad y se retiraron del sitio.



