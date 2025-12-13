Detienen a mujer por agresión a exmarido

Uniformados estatales remitieron a las celdas a una mujer que le salió lo Juana Gallo contra su exmarido.

La detención se dio a eso de las 16:30 horas en la calle Cruz Azul de la colonia Sierra de la Garza, por elementos de la Guardia Estatal que atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5 informando de una persona en estado de ebriedad y agresiva en dicho domicilio.

Acciones de la autoridad tras el reporte de auxilio

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre, quien expresaba que él había realizado el llamado al 911 solicitando ayuda porque su exmujer llegó a la casa en estado inconveniente y resaltaba que su exmujer es demasiado agresiva, por lo que se vio en la necesidad de pedir ayuda para que fuera detenida y retirada de la vivienda para evitar más problemas y agresiones, ya que en otras ocasiones ha causado daños diversos, como lanzar piedras o golpear con palos.

Detalles sobre la detención de la mujer agresiva

La ebria mujer infractora fue identificada como Susana M., de 40 años de edad, quien fue remitida a la delegación de seguridad pública por los uniformados, dejándola a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa de alterar el orden público y molestar personas.