Huye hombre por puerta falsa del suicidio

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que huyó por la puerta falsa del suicidio, siendo la primera víctima de este 2026.

La notificación de la persona sin signos vitales se realizó a eso minutos antes de las seis de la tarde en un domicilio ubicado en la calle Cerro de Picacho del fraccionamiento Reynosa, como referencia entre las calles Pico de Orizaba con Sierra Madre.

El reporte se dio por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al domicilio atendiendo un llamado de auxilio sobre una persona lesionada, pero los cuerpos de emergencia determinaron que el ciudadano ya no contaba con signos vitales debido a que había atentado contra su vida.

¿Cómo ocurrió el suicidio en Reynosa?

A dar fe de los hechos se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron a la escena del hallazgo realizando las diligencias correspondientes y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Detalles confirmados sobre la muerte en Reynosa

Las autoridades indicaron que la persona sin vida había sido encontrada por un familiar, quien llegó a la casa; al ingresar a una de las habitaciones, se percató de la desagradable escena, por lo que lo auxilió y dio aviso al número de emergencia solicitando ayuda.