Reportan deceso por las bajas temperaturas en Reynosa

El Mañana Staff.- Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del deceso de un hombre de la tercera edad por cuestiones naturales derivado a las bajas temperaturas.

La pérdida humana se registró alrededor del medio día en un domicilio ubicado en el callejón León Felipe de la colonia Narciso Mendoza, a donde acudieron cuerpos de emergencia al atender un reporte de auxilio ingresado al número de emergencia, reportando a una persona inconsciente en el interior de una unidad motriz.

Al presentarse los técnicos de primeros auxilios intentaron brindarle atención al hombre de la tercera edad, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales por lo que notificaron a las autoridades correspondientes del deceso.

Los agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se constituyeron al domicilio marcado con el número 308 de dicha calle y colonia para tomar conocimiento de la muerte del hombre de la tercera edad, y así mismo realizaron el acordonamiento de la escena del hecho.

Los técnicos criminólogos llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el interior de la unidad motriz donde se encontraba el ahora occiso y posteriormente realizaron el levantamiento y trasladado del cadáver del hombre de la tercera edad.

Resaltaron que el hombre murió por cuestiones naturales, ya que no apreciaba huellas de violencia, agregando las posibles causas fueron las bajas temperaturas porque los familiares de la víctima señalaba que el señor de la tercera edad salió del domicilio y se refugió en la unidad motriz, pero después de mucho rato no salió por lo que se les hizo raro por ello fueron a buscarlo pero no respondía.





