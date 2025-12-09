Otra víctima de percance en la Río Bravo-Reynosa

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de una segunda víctima que dejó el percance ocurrido el pasado fin de semana.

El impactante percance vehicular ocurrió en horas de la mañana del pasado domingo en la carretera Río Bravo-Reynosa, frente a las instalaciones del antiguo Tejano Salón, en donde un carro terminó su circulación, proyectándose y derribando un poste de alumbrado público y arrancando un árbol desde la raíz, el cual terminó incrustado y destruido.

En el lugar del percance, los cuerpos de emergencia y autoridades correspondientes informaron que un hombre, presuntamente el conductor, había perdido la vida en el lugar del percance tras el fuerte encontronazo, quedando prensado entre los fierros retorcidos.

Minutos más tarde, paramédicos indicaron, auxiliaron y trasladaron de manera inmediata a un hombre que también viajaba en el carro, siendo ingresado a un hospital particular para que se le brindara la atención médica pertinente debido a las graves lesiones que presentaba.

Las autoridades investigadoras indicaron que fueron notificados por el personal médico del Hospital Santander del fallecimiento de un joven por múltiples fracturas ocasionadas debido a que se vio involucrado en el accidente ocurrido en la carretera Río Bravo-Reynosa.

El personal de servicios periciales se constituyó en el nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y, posteriormente, realizar el traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro, siendo la segunda víctima del fatal percance; los ahora occisos fueron identificados como Pedro N. y Reynaldo de Jesús N., por lo que las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.