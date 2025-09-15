Podrían cerrar el caso de muerte en estética

Tras las investigaciones es inminente cierre del caso de la mujer estadounidense que perdió la vida en días pasados, mientras estaba siendo intervenida en un procedimiento estética en una clínica de esta localidad.

La mujer identificada como Kelly Ann C., de 60 años de edad, originaria del Estado de Colorado de Estados Unidos, perdió la vida el pasado 22 de agosto del presente año en esta localidad, por lo que se inició una investigación por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y COEPRIS.

Esto como resultado de que la ahora occisa fue ingresada a la sala de urgencias por una unidad médica de la clínica Particular Santander, a donde llegó sin signos vitales.

Tras la recabar la información las autoridades correspondientes, se estableció que la mujer estaba siendo intervenida por una operación estética en la Clínica Davinci, ubicada en la colonia Del Prado en el libramiento Luis Echeverría, se sintió mal, por lo que fue trasladada de urgencia al Santander.



