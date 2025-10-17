Huye hombre ´por la puerta falsa´

Cuerpos de emergencia confirmaron la muerte de un hombre que huyó por la puerta falsa de suicidio en el interior de un domicilio.

El fallecimiento del hombre se reportó alrededor de las 16:30 horas en el domicilio ubicado en la calle Laurel del fraccionamiento Terranova, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil que respondieron al llamado de auxilio de una persona lesionada que había intentado atentar con su vida.

Los cuerpos de emergencia a su llegada ingresaron al domicilio donde se encontraba el hombre suspendido con ayuda de una soga y de la estructura de la vivienda, por lo que procedieron a auxiliarlo, pero el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Al dar fe de la pérdida humana, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes en la escena del suicidio; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del SEMEFO.

Las primeras versiones brindadas a las autoridades fueron que los hechos fueron descubiertos por familiares, quienes al arribar al domicilio se percataron de que su ser querido estaba suspendido en el aire, por lo que solicitaron ayuda al número de emergencia 911; resaltaron que la víctima era un joven comerciante sin brindar su identidad.



