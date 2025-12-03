Muere hombre en la vía pública

Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un hombre por causas naturales en la vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas en la Avenida Tulipán con calle Gardenia de la colonia Campestres Itavu, a donde residentes del sector informaron al C5 que en el estacionamiento de la fuente de agua se encontraba una persona desmayada e inconsciente sobre el suelo.

Los cuerpos de emergencia arribaron al sitio determinando que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Guardia Estatal realizaron el acordonamiento del lugar y notificaron a las autoridades de la Fiscalía de Estado de Tamaulipas.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del hombre sin vida, donde realizaron las diligencias pertinentes, para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para realizar la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte; resaltaron que el hombre perdió la vida derivado de un infarto fulminante.