Muere otro interno en Centro de rehabilitación

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre que se encontraba internado en un centro de rehabilitación.

El reporte de fallecimiento del interno se registró a las autoridades mediante el número del 911 alrededor de las 10:00 horas por el personal del centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos GFA o Grupo de Familia, ubicado en la colonia Marte R. GÓMEZ, sobre la calle del mismo nombre.

Al sitio se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de Servicios Periciales que ingresaron al centro de rehabilitación para llevar a cabo las diligencias correspondientes, por lo que al finalizar realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones de SEMEFO para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte, resaltando que el hombre no presentaba huellas de violencia a simple vista, por lo que presumen que el fallecimiento se debió a una muerte natural.

Las autoridades se entrevistaron con el personal que resaltó que el hombre ahora sin vida, quien tenía de algunos 50 años de edad, padecía de una enfermedad por la adicción que sufrió en su momento y que en hora de la mañana se sintió mal.

Cabe destacar que el pasado sábado del presente año en el mismo centro de rehabilitación las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del fallecimiento de otro paciente, quien murió por causas naturales, por lo que este es el segundo fallecimiento en el lugar.